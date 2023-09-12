AFAD Libya'ya Yardım Gönderiyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin, "Biz bu haberi alır almaz ve Libya Hükümeti'nin uluslararası insani yardım çağrısına çıkmasıyla beraber, Cumhurbaşkanlığı'mızın, İçişleri Bakanlığı'mızın talimatlarıyla beraber hemen operasyona başladık. Bu çerçevede Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık" dedi.

Afad Başkanı Okay Memiş, Libya'da meydana gelen sel ve su baskınları sonrasında bu ülkeye gönderilecek yardımlara ilişkin başkanlık binasında açıklamalarda bulundu.

'BU TÜR BÜYÜK AFETLERE KARŞI HAZIR DURUMDAYIZ'

Afad'ın doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olduğunu ifade eden Memiş, "11 Eylül tarihinde, Libya'da Daniel Kasırgası neticesinde sel ve su baskınları yaşandı. Biz bu haberi alır almaz ve Libya Hükümeti'nin uluslararası insani yardım çağrısına çıkmasıyla beraber, Cumhurbaşkanlığı'mızın, İçişleri Bakanlığı'mızın talimatlarıyla beraber hemen operasyona başladık. Bu çerçevede Libya'ya, 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık. İlk kargo uçağımız birazdan hareket edecek. İlk uçağımızda yaklaşık 168 arama-kurtarma personelimiz, 2 adet arama-kurtarma aracı, 4 adet kurtarma botu hazır durumda. Bunlar ilk etapta yapacağımız yardımlar. Hemen devamında 2'nci uçakla; çadır, battaniye, gıda kolisi, hijyen kolisi, jeneratör ve diğer ekipmanlar gönderilecek. 3'üncü uçakla da diğer desteklerimiz Libya'ya gönderilecek." dedi.

Okay Memiş, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden dolayı bu konuda tecrübeli olduklarını ifade ederek, "Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bu tür büyük afetlere karşı hazır durumdayız. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kargo uçakları bu operasyonda bize yardımcı oluyor. Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kızılay ve diğer STK'larımızla beraber bu operasyonu beraber yürüteceğiz. Ekiplerimiz birazdan yola çıkacak. Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Libya halkına uzatacağız" diye konuştu.

'ABD'Lİ DAĞCI KURTARILDI'

Afad Başkanı Memiş, açıklamasının devamında Mersin'in Anamur ilçesinde, iniş yaptığı mağarada rahatsızlanan ve mahsur kalan ABD'li dağcı Mark Dickey'in AFAD'ın çalışmaları neticesinde kurtarıldığını ve hastaneye sevk edildiğini de sözlerine ekledi.