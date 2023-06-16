Adıyaman Müftüsü'nden Kurban Bayramı açıklaması

Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimi ile ilgili açıklamada bulundu. Kurbanı Müslüman, akıllı, mukim, ergenlik yaşına ulaşmış, maddi imkanı olan kişilerin keseceğini vurgulayan Müftü Haliloğlu, kurban kesmenin dini açıdan önemine dikkat çekti.

Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimi ile ilgili açıklamada bulundu.

Kurbanı Müslüman, akıllı, mukim, ergenlik yaşına ulaşmış, maddi imkanı olan kişilerin keseceğini vurgulayan Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, bu ibadetin dini açıdan çok önemli olduğuna işaret etti.

Müftü Haliloğlu, "Bir Müslüman'ın kurban kesmesi için mali şart şudur: Kurban Bayramı geldiğinde, temel ihtiyaçlarından ve her an vermesi gereken borcundan başka 81 gram altın değerinde bir parası varsa, yada bu değerde dövizi, tahvili, bir birikintisi varsı onun kurban kesmesi gerekir.

TDV, kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları gerek yurt içinde gerekse yurt dışında vekaleten kesiyor. TDV bu yıl yurt içinde 5 bin 950 TL'ye, yurt dışında ise 2 bin 750 TL kurban bedeli belirledi. TDV, 150 ülkede faaliyette bulunuyor. Öyle fakir ülkeler var ki, vakıfların götürdüğü kurbanlarla senede 1 defa et yiyebiliyor.

Diyanet İşleri Başkanımız yaptığı açıklamada, inşallah yurt içinde kesilen kurbanlar deprem bölgelerinde değerlendirilecek. Vatandaşlarımız hem bu dini görevi ifa etsinler hem de fakiri fukarayı gözetsinler istiyoruz. İl ve ilçelerde görevlilere makbuz karşılığında kurban bağışlayabilirler. Ayrıca anlaşmalı bankaların hesaplarından havale edebilirler" dedi. - ADIYAMAN