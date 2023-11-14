Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23'24'te merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.