Adana İmamoğlu'nda Yeniden Orman Yangını Çıktı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangının ardından aynı bölgede yeniden yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Adana'da aynı bölgede bir haftada ikinci orman yangını

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 gün önce orman yangını çıkan aynı bölgede yeniden yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangının ardından bu akşam saat 23.00 sularında yeniden orman yangını çıktı. Topçular Mahallesi'nde 6 ayrı noktadan çıktığı iddia edilen yangına Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arazöz ve orman yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangına karadan müdahale edilirken, jandarma ekipleri yangın bölgesinde kundaklama şüphesi nedeni ile çalışma başlattı. Yangına müdahale sürüyor.