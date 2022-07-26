Adamı canlı canlı yutan timsahın midesi açıldı, içi boş çıkınca herkes hayrete düştü - Haberler

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Adamı canlı canlı yutan timsahın midesi açıldı, içi boş çıkınca herkes hayrete düştü

Adamı canlı canlı yutan timsahın midesi açıldı, içi boş çıkınca herkes hayrete düştü

Endonezya'da balıkçılık yapan Samsul Bahri, bir timsah tarafından yutuldu. 3 gün sonra yakaladıkları timsahın midesini açan yetkililer, adamı bulamadı. Detaylı yapılan incelemede ise adamın timsah tarafından sindirildiği ve bu nedenle midesinde olmadığı ortaya çıktı.

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Endonezya'da balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Samsul Bahri, 19 Temmuz'da Kuzey Kalimantan eyaleti Nunukan Regency'deki Semaja Nehri'nde balık avlamaya çıktı. Bahri, nehirde açıldıktan sonra elindeki karidesle beklemeye koyuldu.

ARKASINDAN SİNSİCE YAKLAŞTI

Bahri'nin balık beklediği sırada arkadan sinsice yaklaşan dev timsah, adamı canlı canlı yuttuktan sonra kayıplara karıştı. Bahri'nin eve gelmemesi üzerine ailesi tarafından polise haber verildi. Barınağa giden ekipler, Bahri'nin arkadaşlarından aldıkları bilgiler doğrultusunda ilk sıraya timsah saldırısı ihtimalini koydu ve bölgedeki timsahları taramaya başladı.

Adamı canlı canlı yutan timsahın midesi açıldı, içi boş çıkınca herkes hayrete düştü

KATİL TİMSAH TESPİT EDİLDİ

Ekipler, sık sık bölgeye uğrayan bir timsahı tespit ettikten sonra yakalamak için kolları sıvadı. Tam 3 gün devam eden çalışmalar sonucunda timsah yakalandı ve uzmanlar aracılığıyla midesi açıldı.

Adamı canlı canlı yutan timsahın midesi açıldı, içi boş çıkınca herkes hayrete düştü

İÇERİDE OLMAMASI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Ancak Bahri'nin kalıntıları timsahın midesinde yoktu. Herkesi hayrete düşüren olayın aslı, ekiplerin detaylı incelemesinden sonra anlaşıldı. Buna göre timsahın Bahri'yi sindirdiği ve bu nedenle midesinin boş olduğu belirtildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yaşam Dünya Haberler

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