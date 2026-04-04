BAE'deki Habşan gaz tesislerine saldırı: 1 ölü

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Habşan gaz tesislerine düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Habşan Doğal Gaz Tesisleri'nde daha önce duyurulan saldırının ardından düşen şarapneller nedeniyle Mısır vatandaşı 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, tahliye sırasında ikisi Pakistanlı ve ikisi Mısırlı olmak üzere dört kişinin hafif yaralandığı ve tesislerde hasar meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı