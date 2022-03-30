Abramoviç, müzakerelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayaküstü konuştu! 2 konuda teşekkür etti
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Rusya ile Ukrayna arasında 29 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere Rus oligark Roman Abramoviç katılmıştı. Müzakere masasında kendisine ayrılan sandalyeye oturmayarak dikkat çeken Abramoviç, görüşmeler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayaküstü sohbet etti. Bu görüşmede Abramoviç'in, Erdoğan'a savaşın sonlanması için attığı adımlara ve Türkiye'nin kendisine yönelik misafirperverliğine teşekkür ettiği öğrenildi.
Rusya- Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken iki ülke arasında barışın yolları aranıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrası önemli bir rol üstlenen Türkiye, iki ülkeyi İstanbul'da barış müzakereleri için görüştürdü. Görüşmeden Rus milyarder Roman Abramoviç'in olması ise dikkatlerden kaçmadı.
ERDOĞAN'LA AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ
Rus oligark Abramoviç, dün masada kendisine yer ayrılmasına rağmen arkada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile oturmayı tercih etti. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abramoviç'in özel sohbeti de kameralara yansıdı.
İKİ KONUDA TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU
CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre; Abramoviç, Erdoğan ile kısa görüşmesinde de savaşın sonlanması için attığı adımlara ve Türkiye'nin kendisine yönelik misafirperverliğine teşekkür ettiği öğrenildi.