ABD, Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerdeki birçok silah deposuna saldırı düzenlediğini bildirdi.

CENTCOM, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası sularda seyreden askeri ve sivil gemileri hedef alan Husilere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu eylemler, Husilerin uluslararası ticari gemilere Kızıldeniz, Bab El Mendep Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki ABD ticari personeline ve gemilere yönelik pervasız, yasa dışı saldırılarını sürdürme ve bölgesel ortakları tehdit etme kabiliyetlerini azaltmak için gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları da dahil ABD hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katıldığı kaydedilen açıklamada, "B-2 bombardıman uçağının kullanılması, ABD'nin gerektiğinde, her zaman, her yerde bu hedeflere ulaşma konusundaki küresel saldırı kabiliyetini göstermektedir" denildi.