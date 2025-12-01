Haberler

ABD ve Suriye Ortak Operasyonuyla DEAŞ’a Darbe

ABD ve Suriye Ortak Operasyonuyla DEAŞ'a Darbe
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile Suriye güvenlik birimleri, DEAŞ'a ait 15'ten fazla silah deposunu kullanılamaz hale getirerek, terör örgütünün yeniden yapılanma girişimlerine karşı önemli bir adım attı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimlerinin, Suriye'de gerçekleştirdikleri ortak operasyonlarla DEAŞ'a ait çok sayıda silah deposunu kullanılamaz hale getirdiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, CENTCOM ile Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimlerinin, 24-27 Kasım tarihleri arasında Suriye'nin güneyinde gerçekleştirdikleri ortak operasyonlarla DEAŞ'a ait 15'in üzerinde silah deposunu ortaya çıkararak kullanılamaz hale getirdiği duyuruldu. Açıklamada, operasyonların Suriye İçişleri Bakanlığı ile eş güdüm halinde yürütüldüğü ve bölgede DEAŞ'ın yeniden yapılanma girişimlerine karşı önemli bir adım atıldığı kaydedildi. Ayrıca operasyon kapsamında, havan ve roket mühimmatları, çeşitli çaplarda silahlar, makineli tüfekler, tanksavar mayınları ile patlayıcı düzenek yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
