ABD ve Rusya'dan Ukrayna Çatışmasına Relaif

(ANKARA)- ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna ile çatışmanın derhal sona erdirilmesi talebinin yeniden iletildiğini bildirdi. Rusya tarafı ise "barışçıl çözüm yolları bulmak için diplomasinin sürdüğü" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Rusya, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki mutabakatın altını çizerek, "barışçıl yolları bulmak için ortak menfaatler doğrultusunda diplomasinin sürdüğünü" bildirdi. Açıklamada, Kiev ve bazı Avrupalı başkentlerin çatışmayı sürüncemede bırakmak için bazı planları desteklediği eleştirisi yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Rubio'nun "Başkan Trump'ın savaşın artık durması ve Moskova'nın Rusya-Ukrayna gerilimi için sürdürülebilir bir barış yolunda somut adımlar atması gerektiği yönündeki mesajını tekrarladığını" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Eylül Salı günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile görüşmesinin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla savaş konusundaki pozisyonunu açıklamıştı. Trump, "Ukrayna, Avrupa Birliği'nin de yardımıyla, ülkenin tamamını ilk haliyle geri alıp savaşı kazanacak durumdadır" ifadelerine yer vermişti.

Trump, "kağıttan kaplan" benzetmesi yaparak Rusya ekonomisiyle ilgili iddialarda bulunmuş; Kremlin tarafından eleştirilmişti.

Batı medyasında bu gelişme, uzun süredir Trump'tan destek görmek isteyen Zelenski için önemli bir diplomatik başarı olarak yorumlandı.

"Alaska Görüşmeleri" de sonuç vermemişti

Alaska'da, geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Trump, Ukrayna'nın komşusuna toprak tavizi vererek masaya oturmak zorunda kalacağını dile getirmişti. Trump, Putin'le yaptığı zirveden derhal bir ateşkes kararı çıkmasını istediğini dile getirmiş, fakat bu talebi gerçekleşmemişti. Buna rağmen iki lider, toplantı sonrası olumlu mesajlar vermişti.