İsrail ve ABD donanmalarından ortak tatbikat

ABD ve İsrail donanmaları, stratejik ve operasyonel iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir hafta sürecek ortak deniz tatbikatına başladı. İsrail ordusu, tatbikatta çok sayıda asker bulunduğunu açıkladı.

ABD ve İsrail donanmalarının bir hafta sürecek ortak tatbikata başladığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri'nin 5'inci filosu ile İsrail donanması unsurlarının 'stratejik ve operasyonel iş birliğini güçlendirmek' amacıyla ortak deniz tatbikatı yaptığı kaydedildi. İsrail ordusu, tatbikata çok sayıda asker gönderdiğini belirtirken, tatbikatın hangi bölgede gerçekleştirildiğine dair bilgi paylaşmadı.

İsrail ordusunun binlerce denizci gönderdiği bir hafta sürecek tatbikatın 2022 ve 2023 yıllarında da gerçekleştirildiği anımsatıldı.

