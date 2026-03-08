ABD askerlerinin cenazeleri ülkelerine getirildi

ABD ve İsrail'in, İran'a karşı başlattığı savaşta hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cenazeleri ülkelerine getirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta yaşamını yitiren 6 ABD askerinin cenazeleri, dün ülkenin Delaware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey asker ve hükümet yetkilileri katıldı. Trump ve diğer katılımcılar, cenazeleri asker selamı ile karşılarken, törende herhangi bir konuşma yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı