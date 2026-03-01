İran Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Rızaiyan hayatını kaybetti
İran basını, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda İran Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Gulamrıza Rızaiyan'ın yaşamını yitirdiğini bildiriyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı