İran Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Rızaiyan hayatını kaybetti

İran Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Rızaiyan hayatını kaybetti
Güncelleme:
İran basını, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda İran Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Gulamrıza Rızaiyan'ın yaşamını yitirdiğini bildiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
