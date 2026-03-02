Haberler

İran: Saldırılarda 170 öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetti

Güncelleme:
İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, ABD ve İsrail'in saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 28 Şubat'ta Minab kentindeki bir kız ilkokuluna yapılan saldırıda 153 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ile öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail saldırılarında şu ana kadar 170 öğrenci ile öğretmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran basını, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
