İran: Saldırılarda 170 öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetti
İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, ABD ve İsrail'in saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 28 Şubat'ta Minab kentindeki bir kız ilkokuluna yapılan saldırıda 153 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran basını, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı