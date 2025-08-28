ABD ve İsrail Dışişleri Bakanları Washington'da Bir Araya Geldi

ABD ve İsrail Dışişleri Bakanları Washington'da Bir Araya Geldi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile Washington'da önemli bölgesel meseleler üzerine görüşmeler yaptı. Rubio, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrailli mevkidaşı Gideon Saar, Washington'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Washington'da görüştüğü bildirildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya gelerek Gazze, Lübnan ve Suriye'deki önemli bölgesel meseleleri görüştü. Bakan Rubio, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden ifade etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
