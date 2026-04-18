ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeni turu İslamabad'da yapılacak

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeni turu İslamabad'da yapılacak
ABD ile İran arasında yeni müzakerelerin 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacağı bildirildi. Toplantının saati ve detayları henüz açıklanmadı.

ABD basını, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Tahran ve Washington yönetimlerinden heyetler, diplomatik temasların yeni turu için 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelecek. Toplantının tam saatine ve detaylı takvimine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

Taraflar arasında yürütülen diplomasi trafiği sonucunda 8 Nisan'da ateşkes ilan edilmişti. Bu sürecin ardından ABD ve İranlı yetkililer, 11 Nisan'da yine Pakistan'ın ara buluculuğunda İslamabad'da ilk müzakereleri gerçekleştirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
