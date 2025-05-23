ABD ve İran Arasındaki Nükleer Müzakerelerin 5. Turu İtalya'da Başladı

ABD ve İran Arasındaki Nükleer Müzakerelerin 5. Turu İtalya'da Başladı
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ABD ve İran arasında süren nükleer müzakerelerin 5. turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Taraflar, Umman Dışişleri Bakanı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin 5'inci turunun İtalya'da başladığı bildirildi.

ABD ile İran arasında ilki Umman'da yapılan nükleer görüşmelerin 5'inci turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Taraflar, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde Umman'ın Roma Büyükelçiliği'ne ait konutta bir araya geldi.

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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