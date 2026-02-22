Haberler

ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor

ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
Güncelleme:
ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı endişeyle beklenirken, ilk tur müzakerelerinin yapıldığı Umman'dan açıklama geldi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir El- Busaidi, yaptığı açıklamada, "ABD ve İran arasındaki müzakereler, 26 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak." dedi.

ABD VE İRAN, CENEVRE'DE GÖRÜŞECEK

Dünya, ABD ile arasındaki gerilime odaklandı. Bir taraftan iki ülke de birbirini savaşla tehdit ederken, bir taraftan da yeni müzakerelerin tarihi belli oldu. Umman Dışişleri Bakanı Bedir El- Busaidi yaptığı açıklamada, "ABD ve İran arasındaki müzakereler, 26 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak." ifadelerini kullandı.

el-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ASKERİ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre, ABD'nin İran'a askeri sevkiyatları sürüyor.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik'i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştı. Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Orta Doğu'ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.

ABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Orta Doğu'ya gönderdi.

Ayrıca, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi. Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.

Bölgedeki askeri hareketlilik, sivil uçuş takip platformlarına da yansıdı. Uçuş takip firması Flightradar24'ün verilerine göre, son bir hafta içinde dünya genelinde en çok takip edilen uçuşların neredeyse tamamını ABD Hava Kuvvetlerine ait seferler oluşturdu.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu ise 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

DEDİM YA İRAĞN TÜRKİYE VE ORTADOĞUNUN DİĞER ÜLKELERİNE BENZEMEZ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Abd oyalıyor. Yine İran a saldırı yapacak. Güçlerinin ve bekil güçlerinin gelmesini bekliyor. İran ın da anlaşmaktan başka çaresi yok. Saldıramıyor da sonunu bekliyor. Gerçekten dünya eski dünya değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

