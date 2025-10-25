ABD, Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadelede Uçak Gemisi Gönderdi

ABD Savunma Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gerald R. Ford uçak gemisinin, ABD Güney Komutanlığı sorumluluk alanına sevk edildiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın, ülkeyi savunmak amacıyla uluslararası suç örgütlerini çökertme ve uyuşturucu terörizmine karşı mücadele etme talimatını desteklemek üzere, Bakan Hegseth, Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu ve uçak gemisi hava kanadını ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına (AOR) sevk etti" ifadelerini kullandı.

Parnel, "USSOUTHCOM AOR'da güçlendirilen ABD kuvvetleri, ülkenin güvenliği ile refahını ve Batı yarım küredeki güvenliğimizi tehlikeye atan yasa dışı aktörleri ve faaliyetleri tespit etme, izleme ve engelleme kapasitesini artıracaktır. Bu kuvvetler, uyuşturucu kaçakçılığını engelleme ve uluslararası suç örgütlerini zayıflatma ve ortadan kaldırma konusunda mevcut yetenekleri geliştirecek ve güçlendirecektir" açıklamasında bulundu.