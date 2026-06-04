ABD Temsilciler Meclisi, İran'la savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören 'savaş yetkileri' tasarısını kabul etti. Tasarı 215'e karşı 208 oyla geçti ve Senato'dan da onay alması halinde Trump'ın masasına gidecek.
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören 'savaş yetkileri' tasarısını kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören 'savaş yetkileri' tasarısının kabul edildiği bildirildi. Oylamada, 208 'hayır' oyuna karşılık Kongre üyelerinin 215 'evet' oyu kullandığı açıklandı. Tasarının Senato'dan da geçmesi halinde savaş yetkileri tasarısının, ABD Başkanı Trump'ın masasına gideceği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı