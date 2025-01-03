ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh yaptığı açıklamada, ülkesinin böyle bir girişiminin olmadığı belirtti. Sözcü "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab'ta askeri üs inşa etmeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı.

"IŞİD İLE MÜCADELEYE ODAKLANDIK"

Öte yandan Singh, "IŞİD'le mücadele için Suriye'deki misyonumuza odaklanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.