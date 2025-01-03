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ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı yönündeki iddiaları reddetti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ülkesinin böyle bir girişiminin olmadığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh yaptığı açıklamada, ülkesinin böyle bir girişiminin olmadığı belirtti. Sözcü "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab'ta askeri üs inşa etmeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı.

"IŞİD İLE MÜCADELEYE ODAKLANDIK"

Öte yandan Singh, "IŞİD'le mücadele için Suriye'deki misyonumuza odaklanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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ABD'den Suriye'de üs kuracağı iddiasına yanıt!
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBabayaro:

İddiayi reddettiyse kesin kuracak

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

kurabilirsin sorun yok.. incirlik üssünü kurmuşsun zaten. . Recep Tayyip Erdoğan sizin kankanız.. adam her zaman ABD stratejik ortağımız diye övünüyor.. Dostum Trump dediği vakit yüzündeki sevinç çok belirgin oluyor.. bundan rahatsızlık duyan mı var .. yoksa ERKEN SEÇİM stratejisi mi..?.

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