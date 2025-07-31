ABD, Suriye'de Üç DEAŞ'lı Teröristi Öldürdü

ABD, Suriye'de Üç DEAŞ'lı Teröristi Öldürdü
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ABD Merkez Komutanlığı, Suriye'de düzenlenen bir operasyonla DEAŞ'ın üst düzey liderlerinden Dhiya Zawba Muslih al-Hardani ve iki oğlunu öldürdüğünü açıkladı. Bu kişilerin ABD ve koalisyon güçleri ile yeni Suriye yönetimi için tehdit oluşturduğu belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı, Suriye'de üç DEAŞ'li teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), geçen cuma günü Suriye'de düzenlenen bir kara operasyonunda DEAŞ üst düzey lideri teröristler Dhiya Zawba Muslih al-Hardani ve örgüt bağlantılı iki oğlu Abdallah Dhiya al-Hardani ve ABD al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani'nin öldürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, öldürülen üç ismin hem ABD ve koalisyon güçleri hem de yeni Suriye yönetimi için tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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