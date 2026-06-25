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ABD Senatosu, İran'a karşı askeri faaliyeti kısıtlayan tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, İran'a karşı askeri faaliyeti kısıtlayan tasarıyı reddetti
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ABD Senatosu, Kongre onayı olmadan İran'a askeri müdahaleyi engellemeyi amaçlayan Demokrat Senatör Tim Kaine'in sunduğu tasarıyı 47 evet, 50 hayır oyuyla reddetti. Karar, Başkan Trump'ın benzer bir tasarıya tepkisinin ardından alındı.

ABD Senatosu'nun, Kongre onayı olmadan İran'a karşı askeri faaliyeti engellemeye yönelik tasarıyı reddettiği bildirildi.

ABD basını, Senato'nun, Başkanı Donald Trump'ın kabul edilen savaş yetkisine yönelik tasarıya tepki göstermesinin ardından benzer bir tasarı için oylama yaptığını duyurdu. Demokrat Senatör Tim Kaine'in sunduğu, Kongre onayı olmadığı durumlarda ABD'nin, İran'a karşı konuşlandırılan askeri gücü çekmesini gerektirecek karar tasarısı, 47 'evet' oyuna karşılık, 50 'hayır' oyuyla reddedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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