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Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi

Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi
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ABD'deki başkanlık seçimlerinde ilginç sonuçlar geldi. Demokratların "kesin bizde" gözüyle baktığı salıncak eyalette Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yarışı açık ara önce götürüyor. Harris'in yarışa lider başladığı bir diğer salıncak eyalette de Trump, rakibi Kamala Harris'i geride bırakarak öne geçti.

47. başkanını belirlemek için sandık başına giden ABD'deki seçimlerden sürpriz sonuçlar gelmeye başladı. Yarışı şu anda Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trumpönde götürürken, Demokratların adayı Kamala Harris için işler iyi gitmiyor.

DEMOKRATLARIN KALESİ GEORGIA'DA TRUMP SÜRPRİZİ

Demokratların "kesin bizde" gözüyle baktığı, 16 delege sayısıyla salıncak eyaletler arasında yer alan Georgia'da Harris büyük hayal kırıklığı yaşandı. Donald Trump oy farkını yüzde 5'e kadar çıkardı.

NORTH CAROLİNA'DA DA LİDER TRUMP

Gecenin bir diğer sürprizi ise yine 16 delegesi bulunan salıncak eyalet North Carolina oldu. Harris'in önde başladığı eyalette işler tersine döndü. Trump Kuzey Carolina'da da öne geçmeyi başardı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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