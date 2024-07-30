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ABD Savunma Bakanı İsrail'e Desteğini Yineledi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüşerek İsrail'e olan desteğini yineledi. Görüşmede Golan Tepeleri'nde gerçekleşen saldırıya ilişkin bilgi alışverişi yapıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. Görüşmede Austin'in İsrail'e olan desteğini yinelediği, Golan Tepeleri'nde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin bilgi alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Pentagondan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Lübnan Hizbullahı'nın 27 Temmuz'da İsrail'e düzenlediği saldırı hakkında görüştü. Bakan Austin, Majdal Shams'ta futbol oynayan 12 çocuğun öldürüldüğü ve çok sayıda sivilin yaralandığı korkunç saldırıyı en sert ifadelerle kınadı. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı ve yaralıların tamamen iyileşmesi için dua etti. Bakan, Lübnan Hizbullah'ı da dahil olmak üzere İran destekli bir dizi terörist grubun İsrail'e yönelik tehditlerini ele aldı. Birlikte Gazze'de bir rehine ve ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması fırsatını ve kuzeyde tüm saldırıları durduracak ve İsrail-Lübnan sınırının her iki tarafındaki vatandaşların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözüme yönelik çabaların sürdürülmesini ele aldılar. Son olarak Bakan Austin İsrail'in güvenliği ve meşru müdafaa hakkına olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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