ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda tüm seçenekler masada

ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda tüm seçenekler masada
Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile müzakereler ve olası askeri müdahale ihtimalleri hakkında açıklamalarda bulundu. Hegseth, İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile ilgili tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Colorado eyaleti ziyareti sırasında basın mensuplarına, İran'la devam eden müzakerelere ve askeri müdahale ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'ın anlaşma yapması gerektiğini, Başkan Donald Trump'ın da bunu tercih ettiğini belirten Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu söyledi.

Hegseth, askeri saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya ise "Her şey masada. Bu Başkan'ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
