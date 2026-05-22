Trump duyurdu: ABD, Polonya'ya 5 bin ilave asker gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'ya 5 bin ilave Amerikan askeri gönderileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Polonya'ya yönelik yeni askeri sevkiyat kararını duyurdu. Yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan ilişkilerine işaret eden Trump, "Desteklemekten gurur duyduğum Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin başarılı seçimi ve kendisiyle olan ilişkimize dayanarak, ABD'nin Polonya'ya 5 bin ilave asker göndereceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

POLONYA CUMHURBAŞKANI NAWROCKİ'DEN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Trump'ın söz konusu duyurusunun ardından Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de sanal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Nawrocki, ABD ile olan müttefiklik ilişkisine vurgu yaparak, "Her Polonya evi ve tüm Avrupa için güvenliğin hayati bir dayanağı olan Polonya-Amerika ittifakını korumaya kararlılıkla devam edeceğim. İyi ittifaklar; iş birliği, karşılıklı saygı ve ortak güvenliğimize olan bağlılık üzerine inşa edilenlerdir. ABD Başkanı Donald J. Trump'a Polonya'ya yönelik dostluğu ve pratik boyutunu bugün çok net bir şekilde gördüğümüz kararları için teşekkür ediyorum. Polonya'nın ve Polonya halkının güvenliği benim en büyük önceliğimdir" değerlendirmesinde bulundu.

