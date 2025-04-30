ABD, Polonya'ya 400 Adet Hava-Hava Füzesi Satışı Onayladı
ABD, 1,33 milyar dolar değerindeki 400 adet orta menzilli hava-hava füzesinin Polonya'ya satışını onayladı. Açıklamada, satışın Polonya'nın savunma kapasitesini artıracağı belirtildi.
ABD, 1,33 milyar dolar değerinde 400 adet orta menzilli hava-hava füzesi ve ilgili destek ekipmanlarının satışına onay verdiğini duyurdu.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, 1,33 milyar dolar değerinde 400 adet orta menzilli havadan havaya füze satışının Polonya'nın savunma kapasitesini artıracağı ve Polonya ile NATO kuvvetlerinin korunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya