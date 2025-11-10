Haberler

ABD, Pasifik'te Uyuşturucu Kaçakçılarına Saldırı Düzenledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump'ın emriyle terör listesinde yer alan kişiler tarafından işletilen iki tekneye düzenlenen saldırıda altı kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırının uluslararası sularda yapıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik'in doğusunda iki tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknedeki 6 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün, Başkan Trump'ın emriyle terör listemizde bulunanlar tarafından işletilen 2 gemiye 2 ölümcül kinetik saldırı düzenlendi" ifadesini kullandı.

Söz konusu gemilerin uyuşturucu kaçırdığını ve içinde uyuşturucu olduğunu öne süren Hegseth, gemilerin Pasifik'in doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı rotasında olduğunu belirtti. Hegseth, saldırıların uluslararası sularda yapıldığını, her iki gemide bulunan 3'er kişinin öldürüldüğünü ve ABD güçlerinden kimsenin zarar görmediğini kaydetti.



