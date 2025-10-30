ABD Pasifik Okyanusu'nda Uyuşturucu Taşıdığı İddiasıyla Tekneye Saldırı Düzenlendi
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakan Hegseth, teknenin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılık rotasında seyrettiğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknede bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Doğu Pasifik açıklarında ABD'ye uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu görüntüleri paylaştı. Teknenin, yasa dışı uyuşturucu sevkiyatında rol aldığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılık rotasında seyir halinde olduğunu ve uyuşturucu madde taşıdığını kaydeden Hegseth, saldırı kapsamında gemide bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya