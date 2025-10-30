ABD Pasifik Okyanusu'nda Uyuşturucu Taşıdığı İddiasıyla Tekneye Saldırı Düzenlendi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknede bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Doğu Pasifik açıklarında ABD'ye uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu görüntüleri paylaştı. Teknenin, yasa dışı uyuşturucu sevkiyatında rol aldığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılık rotasında seyir halinde olduğunu ve uyuşturucu madde taşıdığını kaydeden Hegseth, saldırı kapsamında gemide bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.