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ABD Ordusunun Yemen'e Düzenlediği Hava Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD Ordusunun Yemen'e Düzenlediği Hava Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti
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Haberler
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ABD ordusunun Yemen'in başkenti Sana'da el-Farwah bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Saldırı sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD ordusu, Yemen'in başkenti Sana'daki el-Farwah bölgesine hava saldırısı düzenledi. Bir pazar yerinin yakınlarına gerçekleştirilen saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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