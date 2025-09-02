ABD Ordusu, Venezuela'dan Ayrılan Uyuşturucu Teknesini Vurdu

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Karayipler'de ABD ordusunun Venezuela'dan ayrılan bir tekneye saldırı düzenlediğini açıkladı. Teknenin, terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanıldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'dan ayrılan bir teknenin Karayipler'de ABD ordusu tarafından vurulduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'dan çıkan bir teknenin Karayipler'in güneyinde ABD ordusu tarafından vurulduğunu duyurdu. Rubio, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu üzere, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanılan uyuşturucu taşıyan bir tekneye Karayipler'in güneyinde ölümcül bir saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
