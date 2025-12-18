Abd, Pasifik Okyanusu'nda Bir Tekneye Saldırdı:  4 Kişi Öldü

(ANKARA) - ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı ile suçladığı bir tekneyi hedef aldığını ve saldırı sonucunda dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Güney Komutanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hedef alınan teknenin bilinen bir kaçakçılık rotasında faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığını öne sürdü. Ordu bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt sunmazken, saldırı öncesinde denizde hareket halinde olan bir teknenin görüldüğü bir video paylaştı.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, aynı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartellerine karşı askeri güç kullanma yetkisini sınırlamayı amaçlayan bir tasarıyı reddetti.

Son saldırıyla birlikte, Trump yönetimi tarafından açıklanan rakamlara göre, uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla saldırı düzenlenen teknelerin sayısı 26'ya yükseldi. Bu saldırılarda en az 99 kişinin hayatını kaybetti.