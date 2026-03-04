Haberler

ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı Haber Videosunu İzle
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, son günlerde İran'a yönelik düzenledikleri saldırılara ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Tarihte ilk kez uzun menzilli Hassas Vuruş Füzeleri'nin kullandığını yazan ABD ordusu, görüntüleri, "Epic Fury Operasyonu sırasında muharebede kullanılarak eşsiz bir derin vuruş kabiliyeti sağladı" notuyla paylaştı.

  • ABD Merkez Komutanlığı, İran hedeflerine yönelik 'Epic Fury' operasyonunun görüntülerini paylaştı.
  • ABD ordusu, tarihte ilk kez uzun menzilli Hassas Vuruş Füzeleri'ni kullandığını açıkladı.
  • Amiral Brad Cooper, operasyonda yeniliklerden yararlanan personelle gurur duyduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini dünya kamuoyuyla paylaştı.

ABD ordusu, son günlerde Orta Doğu'daki gerilimi tırmandıran operasyonlarına dair paylaşım yaptı. "Epic Fury" (Destansı Öfke) adı verilen operasyon kapsamında, İran hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüler servis edildi.

"TARİHTE İLK KEZ KULLANILDI"

Tarihte ilk kez uzun menzilli Hassas Vuruş Füzeleri'nin kullandığını yazan ABD ordusu, görüntüleri, "Epic Fury Operasyonu sırasında muharebede kullanılarak eşsiz bir derin vuruş kabiliyeti sağladı" notuyla paylaştı.

ABD'Lİ KOMUTANIN MESAJINI DA PAYLAŞTILAR

Öte yandan görüntülerin paylaşıldığı notta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı komutanı olarak görev yapan Amiral Brad Cooper'ın "Düşman için ikilemler yaratmak amacıyla yeniliklerden yararlanan üniformalı kadın ve erkeklerimizle gurur duyuyorum" mesajı da yer aldı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü

Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Asıl hedef o ülkeydi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

Bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu

Savaş tarifesi! Dubai'de 400 euroluk odaların yeni fiyatına bakın
Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
'Suçsuz günahsız' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

"Suçsuz günahsız" diyorduk foyası ortaya çıktı
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var