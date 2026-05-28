ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırdı: 2 ölü
ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye 27 Mayıs'ta saldırı düzenlendiğini ve 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. ABD güçlerinin zarar görmediği belirtildi.
ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, 'Terörist örgütler tarafından işletildiği' iddia edilen tekneye 27 Mayıs'ta saldırı gerçekleştirildiği ve 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi. ABD güçlerinin zarar görmediği kaydedilen açıklamada, istihbarat bulgularının, teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.
