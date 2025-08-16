ABD Ordusu Latin Amerika'ya Uyuşturucu Kartelleriyle Mücadele İçin 4 Bin Asker Gönderiyor

ABD ordusu, Başkan Trump'ın emirleri doğrultusunda Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen mücadele kapsamında 4 bin asker gönderileceğini açıkladı. Operasyonlar, deniz piyadeleri ve çeşitli askeri araçların katılımıyla gerçekleştirilecek.

ABD ordusu, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde uyuşturucu kartellerine karşı mücadele kapsamında ek 4 bin asker konuşlandıracağını duyurdu.

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın kararnamesi üzerine uyuşturucu kartelleriyle mücadele için harekete geçti. Yetkililer, Trump'ın kartellere karşı orduyu daha etkin kullanma direktifinin ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ve çeşitli görevler için denizci gönderilmesi kararı alındığını kaydetti.

Bu kapsamda Iwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu ve 22'nci Deniz Piyade Birimi'nin ABD Güney Komutanlığı'na yerleştirileceği, ayrıca nükleer güçle çalışan bir saldırı denizaltısı ve keşif uçaklarının da bu operasyonların parçası olacağını belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
