ABD'den Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı: 2 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu madde taşıdığını doğruladığı belirtilerek, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 6 erkeği bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı