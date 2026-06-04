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ABD'den Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı: 2 ölü

ABD'den Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı: 2 ölü
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ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldürüldüğünü, ABD askerinin zarar görmediğini açıkladı.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla 'terör örgütü' olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneyi daha hedef aldığı belirtildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı kaydedilen açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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