ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi vurdu: 1 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye yönelik düzenlenen operasyonda bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu savunulan bir tekneye operasyon düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda uluslararası sularda vurulan teknenin 'terör örgütü' olarak tanımlanan gruplar için faaliyet gösterdiği öne sürüldü. Operasyonda teknedeki 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, operasyon sırasında ABD askeri güçlerinin zarar görmediği ifade edildi.