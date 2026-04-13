ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri vurdu: 5 'narko-terörist' öldürüldü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 2 tekneye saldırı düzenleyerek 5 narko-teröristi öldürdü. Operasyon sırasında herhangi bir ABD askeri personeli zarar görmedi.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye saldırı düzenlediği belirtildi.

Vurulan teknelerin 'Terör Örgütü' olarak belirlenmiş organizasyonlara ait olduğu kaydedilerek, "Elde edilen istihbarat, söz konusu deniz araçlarının Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyrettiğini ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğunu doğrulamıştır. İlk saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, 1 narko-terörist ise sağ kurtulmuştur. İkinci saldırı sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür. SOUTHCOM, sağ kurtulan kişi için arama kurtarma çalışması başlatmıştır. Operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
