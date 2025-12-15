Haberler

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı Haber Videosunu İzle
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Pasifik Okyanusu'nu aşabilecek menzile sahip dev insansız su altı araçlarını test ettiği iddiası dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. 40 metre uzunluğunda, torpil ve mayın gibi klasik denizaltı silahlarıyla donatılabilen bu araçlarla ilgili iddiaların doğrulanması halinde bu sistemlerin Çin ordusu için önemli bir stratejik avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.

  • Çin'in test ettiği insansız denizaltılar yaklaşık 40 metre uzunluğunda ve hibrit dizel-elektrik tahrik sistemine sahip.
  • Bu insansız denizaltıların menzili yaklaşık 10 bin deniz mili (18 bin 500 kilometre) olarak değerlendiriliyor.
  • Araçlar torpido ve mayın gibi silahlarla donatılabiliyor ve daha küçük insansız araçlar için ana platform görevi üstlenebiliyor.

Çin'in, Panama Kanalı ve ABD'nin Batı Kıyısı gibi kritik deniz güzergâhlarını bloke edebilecek kapasiteye sahip büyük insansız su altı araçlarını test ettiği ileri sürüldü. Teknik adı "Extra-Extra-Large Uncrewed Underwater Vehicle" (XXLUUV) olan bu araçların, boyut olarak geleneksel dizel denizaltılara yakın olduğu ancak tamamen otonom şekilde görev yapabildiği belirtildi.

PASİFİK OKYANUSU'NU RAHATÇA GEÇEBİLİYOR

İnsan mürettebata ihtiyaç duymayan bu denizaltıların, iç hacimlerinin büyük bölümünü yakıt, batarya, sensör sistemleri ve silah yüküne ayırabildiği ifade ediliyor. Bu sayede son derece uzun menzile sahip oldukları ve Pasifik Okyanusu'nu geçerek haftalarca, hatta aylarca belirli bölgelerde bekleme yapabilecekleri öne sürülüyor.

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

40 METRE UZUNLUĞUNDA

Haberlere göre Çin'in test ettiği yeni nesil insansız denizaltılar yaklaşık 40 metre uzunluğunda ve 131 feeti aşıyor. Araçların hibrit dizel-elektrik tahrik sistemine sahip olduğu, enerji ihtiyacının ise lityum-iyon ya da lityum-demir-fosfat batarya paketleriyle karşılandığı tahmin ediliyor.

MENZİLİ 10 BİN DENİZ MİLİ

Bu insansız su altı araçlarının torpido ve mayın gibi klasik denizaltı silahlarıyla donatılabileceği, aynı zamanda daha küçük insansız araçlar için bir "ana platform" görevi üstlenebileceği de belirtiliyor. Menzillerinin yaklaşık 10 bin deniz mili, yani 18 bin 500 kilometreyi aşabileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

ORDUYA BÜYÜK GÜÇ KATACAK

Söz konusu iddiaların doğrulanması halinde, bu sistemlerin Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması için önemli bir stratejik avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor. Özellikle açık deniz kabiliyetleri sınırlı olan donanma için, insan riski olmadan yüksek riskli veya tek yönlü görevlerde kullanılabilecek bu araçların caydırıcılık gücünü artırabileceği değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Niye sadece abd ? ulan çekik gözlüler dünyaya hükmedecek 10 yıl sonra, tc zaten işgale edilmiş durumda ne konuşuyorsunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak

Uzmanından uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak
'Eşime neden baktın' cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı

"Eşime neden baktın" cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı
Trabzonspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar

Yeşil sahalarda nadir görülen olay
title