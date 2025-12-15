ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

Çin'in, Panama Kanalı ve ABD'nin Batı Kıyısı gibi kritik deniz güzergâhlarını bloke edebilecek kapasiteye sahip büyük insansız su altı araçlarını test ettiği ileri sürüldü. Teknik adı "Extra-Extra-Large Uncrewed Underwater Vehicle" (XXLUUV) olan bu araçların, boyut olarak geleneksel dizel denizaltılara yakın olduğu ancak tamamen otonom şekilde görev yapabildiği belirtildi.

PASİFİK OKYANUSU'NU RAHATÇA GEÇEBİLİYOR

İnsan mürettebata ihtiyaç duymayan bu denizaltıların, iç hacimlerinin büyük bölümünü yakıt, batarya, sensör sistemleri ve silah yüküne ayırabildiği ifade ediliyor. Bu sayede son derece uzun menzile sahip oldukları ve Pasifik Okyanusu'nu geçerek haftalarca, hatta aylarca belirli bölgelerde bekleme yapabilecekleri öne sürülüyor.

40 METRE UZUNLUĞUNDA

Haberlere göre Çin'in test ettiği yeni nesil insansız denizaltılar yaklaşık 40 metre uzunluğunda ve 131 feeti aşıyor. Araçların hibrit dizel-elektrik tahrik sistemine sahip olduğu, enerji ihtiyacının ise lityum-iyon ya da lityum-demir-fosfat batarya paketleriyle karşılandığı tahmin ediliyor.

MENZİLİ 10 BİN DENİZ MİLİ

Bu insansız su altı araçlarının torpido ve mayın gibi klasik denizaltı silahlarıyla donatılabileceği, aynı zamanda daha küçük insansız araçlar için bir "ana platform" görevi üstlenebileceği de belirtiliyor. Menzillerinin yaklaşık 10 bin deniz mili, yani 18 bin 500 kilometreyi aşabileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

ORDUYA BÜYÜK GÜÇ KATACAK

Söz konusu iddiaların doğrulanması halinde, bu sistemlerin Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması için önemli bir stratejik avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor. Özellikle açık deniz kabiliyetleri sınırlı olan donanma için, insan riski olmadan yüksek riskli veya tek yönlü görevlerde kullanılabilecek bu araçların caydırıcılık gücünü artırabileceği değerlendiriliyor.