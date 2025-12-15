ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı
Çin'in Pasifik Okyanusu'nu aşabilecek menzile sahip dev insansız su altı araçlarını test ettiği iddiası dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. 40 metre uzunluğunda, torpil ve mayın gibi klasik denizaltı silahlarıyla donatılabilen bu araçlarla ilgili iddiaların doğrulanması halinde bu sistemlerin Çin ordusu için önemli bir stratejik avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.
- Çin'in test ettiği insansız denizaltılar yaklaşık 40 metre uzunluğunda ve hibrit dizel-elektrik tahrik sistemine sahip.
- Bu insansız denizaltıların menzili yaklaşık 10 bin deniz mili (18 bin 500 kilometre) olarak değerlendiriliyor.
- Araçlar torpido ve mayın gibi silahlarla donatılabiliyor ve daha küçük insansız araçlar için ana platform görevi üstlenebiliyor.
Çin'in, Panama Kanalı ve ABD'nin Batı Kıyısı gibi kritik deniz güzergâhlarını bloke edebilecek kapasiteye sahip büyük insansız su altı araçlarını test ettiği ileri sürüldü. Teknik adı "Extra-Extra-Large Uncrewed Underwater Vehicle" (XXLUUV) olan bu araçların, boyut olarak geleneksel dizel denizaltılara yakın olduğu ancak tamamen otonom şekilde görev yapabildiği belirtildi.
PASİFİK OKYANUSU'NU RAHATÇA GEÇEBİLİYOR
İnsan mürettebata ihtiyaç duymayan bu denizaltıların, iç hacimlerinin büyük bölümünü yakıt, batarya, sensör sistemleri ve silah yüküne ayırabildiği ifade ediliyor. Bu sayede son derece uzun menzile sahip oldukları ve Pasifik Okyanusu'nu geçerek haftalarca, hatta aylarca belirli bölgelerde bekleme yapabilecekleri öne sürülüyor.
40 METRE UZUNLUĞUNDA
Haberlere göre Çin'in test ettiği yeni nesil insansız denizaltılar yaklaşık 40 metre uzunluğunda ve 131 feeti aşıyor. Araçların hibrit dizel-elektrik tahrik sistemine sahip olduğu, enerji ihtiyacının ise lityum-iyon ya da lityum-demir-fosfat batarya paketleriyle karşılandığı tahmin ediliyor.
MENZİLİ 10 BİN DENİZ MİLİ
Bu insansız su altı araçlarının torpido ve mayın gibi klasik denizaltı silahlarıyla donatılabileceği, aynı zamanda daha küçük insansız araçlar için bir "ana platform" görevi üstlenebileceği de belirtiliyor. Menzillerinin yaklaşık 10 bin deniz mili, yani 18 bin 500 kilometreyi aşabileceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.
ORDUYA BÜYÜK GÜÇ KATACAK
Söz konusu iddiaların doğrulanması halinde, bu sistemlerin Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması için önemli bir stratejik avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor. Özellikle açık deniz kabiliyetleri sınırlı olan donanma için, insan riski olmadan yüksek riskli veya tek yönlü görevlerde kullanılabilecek bu araçların caydırıcılık gücünü artırabileceği değerlendiriliyor.