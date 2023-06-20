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ABD'nin Mississippi eyaletinde hortum: 1 ölü, 20'den fazla yaralı

Dünya Haberleri

ABD'nin Mississippi eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Şiddetli fırtınanın etkisiyle elektrik hatları ve ağaçlar devrildi, 49 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Yetkililerden yapılan açıklamada, hortum nedeniyle Jasper County'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu. En çok hasarın ise Louin kasabasında meydana geldiği aktarıldı. Eyaletin acil durum görevlileri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

- ABD'nin Mississippi eyaletinde hortum: 1 ölü, 20'den fazla yaralı

MISSISIPI - ABD'nin Mississippi eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletini hortum vurdu. Şiddetli fırtınanın etkisiyle elektrik hatları ve ağaçlar devrildi, 49 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Bazı evler ise kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yapılan açıklamada, hortum nedeniyle Jasper County'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu. En çok hasarın ise Louin kasabasında meydana geldiği aktarıldı.

Eyaletin acil durum görevlileri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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