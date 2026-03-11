ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke

Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü savaş ortamında ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in coğrafi ve stratejik kırılganlığına dikkat çekerek "İsrail tek bombayla yok edilebilecek bir ülke" ifadelerini kullandı.

  • ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in tek bir bomba ile yok edilebilecek bir ülke olduğunu söyledi.
  • Witkoff, İran'ın askeri kapasitesinin ve savunma sistemlerinin İsrail üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.
  • İsrail ile İran arasındaki artan saldırılar Orta Doğu'daki gerilimi yükseltiyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu'da gerilim giderek tırmanırken, Washington'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CNBC canlı yayınında İsrail'in güvenlik durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmeyle gündem oldu.

"İSRAİL TEK BOMBAYLA YOK EDİLEBİLİR"

Witkoff, İsrail'in işgal ettiği toprakların coğrafi olarak küçük ve stratejik açıdan kırılgan olduğunu vurgulayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABD'li temsilci, "Şunu söyleyeyim: İsrail tek bombayla yok edilebilecek bir ülke. Tek bir bomba onları ortadan kaldırmaya yeter. İşte bu yüzden bu durum İsrail için varoluşsal bir mesele." dedi.

Bu sözler, İsrail'in güvenlik stratejisine ilişkin Washington'dan gelen en çarpıcı değerlendirmelerden biri olarak yorumlandı.

İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Witkoff konuşmasının devamında İran'ın askeri kapasitesine de değindi. Tahran yönetiminin nükleer programını korumak için kurduğu savunma sistemlerinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini ifade eden Witkoff, İran'ın saldırı füzeleri ve bu füzeleri koruyan savunma kalkanının İsrail üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

ABD'li yetkili, İran'ın geliştirdiği füze ve savunma sistemlerinin bölgedeki güç dengelerini İsrail açısından daha hassas bir noktaya taşıdığına işaret etti.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ile İran arasında son dönemde artan saldırılar Orta Doğu'daki gerilimi daha da yükseltmiş durumda. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları sürerken, Tahran yönetimi de bölgedeki bazı hedeflere yönelik karşı saldırılar gerçekleştirdi.

Uzmanlar, taraflar arasındaki gerilimin kontrol altına alınmaması halinde bölgedeki çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Witkoff'un sözleri ise ABD yönetiminin İsrail'in güvenlik kırılganlığına ilişkin değerlendirmelerini açık şekilde ortaya koyması açısından dikkat çekti.

