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ABD'nin Gazze'ye inşa ettiği geçici iskele faaliyetine son verildi

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ABD'nin Gazze Şeridi'ne inşa ettiği ve 230 milyon dolar maliyeti olan geçici iskelenin faaliyetine resmi olarak son verildi. Yardımların deniz yoluyla Kıbrıs'tan Aşdod limanına, oradan da kamyonlarla şeride taşınacağı belirtildi.

ABD'nin Gazze Şeridi'ne inşa ettiği ve 230 milyon dolar maliyeti olan geçici iskelenin faaliyetine resmi olarak son verildi. Gazze'ye yardımların deniz yoluyla Kıbrıs'tan Aşdod limanına, oradan da kamyonlarla şeride taşınacağı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ordunun 'Joint Logistics Over-the-Shore' ya da JLOTS adını verdiği geçici iskele aracılığıyla Gazze'ye insani yardım ulaştırma görevi sona erdi. Yardımlar artık Kıbrıs'tan İsrail'in Aşdod limanına giden ABD gemilerinden Gazze'ye akacak ve daha sonra kamyonlarla Gazze'nin kuzeyindeki İsrail sınır kapısına taşınacak" denildi.

"230 MİLYON DOLARLIK BAŞARISIZLIK"

ABD medyası, söz konusu iskele projesi için 230 milyon dolar harcandığını ancak Gazze'deki sivillere yardımların ulaştırılması konusunda bir 'fiyaskoya' dönüştüğünü yazdı.

Pentagon, iskelenin 9 bin metrik tondan fazla yardımın Gazze'ye ulaşmasına olanak sağladığına dikkat çekerek, "Değerlendirmemize göre geçici iskele, Gazze'ye çok yüksek miktarda yardım ulaştırmak ve yardımların Gazze'deki sivillere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için amaçlanan etkiye ulaşmıştır. Yaklaşık 9 bin metrik tonluk yardım iskele aracılığıyla uygun maliyetli bir şekilde ulaştırılmıştır. Ancak Gazze'ye yardım ulaştırmanın en etkili ve verimli yolu kara yollarından geçmektedir, bu nedenle şimdi denizden destek misyonu Gazze'deki geçici iskeleden İsrail'in Aşdod Limanına geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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