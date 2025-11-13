ABD'nin Gazze'de Askeri Üs Kurma İddiası Yalanlandı

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Gazze'de geçici bir askeri üs kurmayı planladığı iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Gazze ile ilgili açıklamada bulundu. ABD'nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs kurmayı düşündüğüne dair haberlerin doğru olmadığını kaydeden Leavitt, "Bu haber, tek bir kağıt parçasına, Donanma'dan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırmaya dayanıyordu. Haberi yazan muhabir bunu resmi bir plan gibi değerlendirdi. Ancak bu, ABD'nin ilgilendiği bir konu değil" dedi.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes ile barış istediğini ve bunun için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, Gazze'de Amerikan askeri olmasına yönelik bir planlarının olmadığını da söyledi.