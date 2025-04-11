ABD'de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü

ABD'de uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, yerel saatle 10.30 sıralarında havaalanı yakınlarında düştü.

OTOYOLA DÜŞTÜ, ARABAYA ÇARPTI

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre uçak, düşmeden önce yaklaşık 20 dakika havada kaldı. Tallahassee Uluslararası Havaalanı'na gitmeyi planlayan uçağın,otoyola düştüğü ve bir arabaya çarparak alev aldığı belirtildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada uçaktaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği, uçağın çarptığı bölgede bir kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer, yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Singer, acil müdahale ekipleri ve yetkililerle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Düşüncelerimiz bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte." dedi.