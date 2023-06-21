ABD'nin diğer yüzü! Görüntüler zombi filmlerini aratmıyor

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde çekilen görüntüler, zombi filmlerini aratmadı. Bağımlıların pislik içindeki sokaklarda uyuşturucu kullandığı ve zombi gibi gezdiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

ABD'nin Philadelphia şehrinde çekilen görüntüler ülkenin diğer yüzünü gözler önüne serdi. Sokakların pislik içinde olması, bağımlıların aleni bir şekilde uyuşturucu kullandığı görüntüler, zombi filmlerini aratmıyor.

DÜNYADAN HABERSİZLER

Güvenlik açısından da sıkıntıların olduğu bölgelerde, birçok kişi bu sokaklara girmekten korkuyor.Görüntülerde en dikkat çeken detaylar ise farklı tipte uyuşturucu madde kullananların halleri. Dünyadan habersiz dolaşan onlarca insan görüntülerde yer alıyor.

ÖLÜMLER ARTIYOR

ABD'de yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımından ölümler de her geçen gün artıyor. Aşırı doz kullanımından geçen yıl 93 bin kişi hayatını kaybetti.