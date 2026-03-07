Haberler

ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu
ABD-İsrail-İran hattındaki savaş sekizinci gününe girerken Washington yönetimi, İran'a yönelik askeri baskıyı artırmak amacıyla donanmanın "dev güçlerinden" biri olarak görülen USS George H.W. Bush savaş gemisini Orta Doğu'ya gönderdi. İran Devrim Muhafızları ise ABD'ye meydan okuyarak Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerini beklediklerini açıkladı.

  • ABD donanması, USS George H.W. Bush savaş gemisini Orta Doğu'ya sevk etti.
  • İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerini beklediklerini açıkladı.
  • ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sekizinci gününe girdi.

ABD ile İran arasındaki gerilim giderek büyürken Washington'dan dikkat çeken bir askeri hamle geldi. Fox News'ün aktardığına göre ABD donanması, üçüncü büyük savaş gemisini de Orta Doğu'ya sevk etti. Donanmanın en güçlü unsurlarından biri olarak kabul edilen USS George H.W. Bush'un bölgeye doğru yola çıktığı duyuruldu.

ABD yönetimi, İran'a yönelik saldırıların sürdüğü süreçte bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Uzmanlar, söz konusu sevkiyatın bölgede caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini değerlendiriyor.

İRAN'DAN ABD'YE MEYDAN OKUMA

ABD'nin askeri sevkiyatına İran'dan sert yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada Washington'a meydan okuyarak Hürmüz Boğazı'na dikkat çekti.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda gemilere eşlik edecek Amerikan güçlerini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu sözler, iki ülke arasındaki gerilimin deniz hattında da tırmanabileceği yorumlarına yol açtı.

BÖLGEDE GERİLİM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sekizinci gününe girerken tarafların karşılıklı misillemeleri sürüyor. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken uluslararası kamuoyu, çatışmaların daha geniş bir savaşa dönüşme ihtimalini yakından takip ediyor.

