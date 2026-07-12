ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 'ani bir rahatsızlık' sonucu yaşamını yitirdi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında 'ani bir rahatsızlık' nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu zor dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı