ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Başkan Donald Trump'a sert eleştiriler geldi. Sanders, Trump'ın İran'a yönelik askeri söylemlerini ve geçmiş açıklamalarını hatırlatarak yeni bir savaşın gerekçesini sorguladı.

"GERÇEKTEN Mİ?"

Sanders, Trump'ın "İran'a saldırmamız gerekiyor, nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz" sözlerine atıfta bulunarak, "Gerçekten mi?" ifadelerini kullandı.

Senatör, Trump'ın geçtiğimiz haziran ayında "İran'ın nükleer tesisleri yok edildi" dediğini hatırlatarak, mevcut askeri müdahale gerekçesiyle çelişki olduğunu savundu.

ABD'li Senatör Bernie Sanders.

"VİETNAM. IRAK. İRAN."

Sanders açıklamasında, ABD'nin geçmişteki askeri müdahalelerine gönderme yaparak "Vietnam. Irak. İran. Bir başka yalan. Bir başka savaş daha…" sözleriyle Washington yönetimini sert şekilde eleştirdi.

Demokrat senatör, ABD'nin Orta Doğu'da yeni ve uzun soluklu bir savaşa sürüklenmemesi gerektiğini savunurken, Kongre'nin devreye girmesi gerektiği yönünde mesaj verdi.

SAVAŞ SÜRERKEN İÇ SİYASETTE GERİLİM

Trump yönetimi İran'a yönelik operasyonları sürdürürken, Washington'da savaşın kapsamı ve hukuki dayanağı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Cumhuriyetçi kanat operasyonları desteklerken, bazı Demokrat isimler askeri müdahalenin gerekçesini ve stratejik hedeflerini sorguluyor.

Sanders'ın açıklamaları, savaşın yalnızca cephede değil, ABD iç siyasetinde de sert bir tartışma başlığı haline geldiğini gösteriyor.